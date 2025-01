PUBBLICITÀ

È proseguita senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco del Comando di Enna in tutto il territorio provinciale a causa dell’ondata di maltempo. Nel corso della notte sono stati effettuati 27 interventi, principalmente per la rimozione di alberi abbattuti che, in molti casi, isolavano interi nuclei familiari.

Per rispondere al meglio alle richieste di soccorso, anche nella notte appena trascorsa il dispositivo è stato potenziato con il raddoppio dei turni.