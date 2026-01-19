Enna, maltempo: sospesa martedì la raccolta del secco residuo

PUBBLICITÀ

Considerate le avverse condizioni meteo, e onde evitare lo spargersi dei rifiuti a causa dei forti venti previsti, il servizio di raccolta porta a porta del secco residuo nella città di Enna è sospeso nella giornata del martedì 20 gennaio.

EcoEnnaServizi invita pertanto i cittadini a non esporre i rifiuti e a condividere questa comunicazione. Invita altresì a mettere in sicurezza all’interno dei condomini e degli esercizi commerciali i mastelli e i bidoni per la raccolta differenziata, e di non lasciare sul suolo pubblico tali attrezzature.

Nella giornata di martedì 20 resteranno chiusi i CCR e il centro zonale di c.da Gentilomo.

Nella giornata di mercoledì 21 sarà effettuato il servizio di raccolta del secco residuo anziché dell’umido e del vetro.