Enna, maltempo: sfilata di Carnevale rinviata a giovedì

La sfilata prevista per oggi ad Enna nell’ambito del Carnevale Solidale 2026, a causa delle avverse condizioni meteo, è stata rinviata a giovedì 19 febbraio.

“Abbiamo ritenuto opportuno – spiega l’Assessore agli eventi Mirko Milano – spostare la manifestazione per garantire la sicurezza dei partecipanti. Per tale ragione abbiamo anche consultato il Vicario foraneo della città, Don Sebastiano Rossignolo, considerato che giovedì saremo già in periodo di quaresima e non volendo urtare lo spirito religioso della comunità ennese”.