Enna: maltempo, scuole chiuse venerdì. Sospese anche le attività alla Kore

Con apposita ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura nella città di Enna delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, nonché delle strutture sportive all’aperto, delle ville e dei giardini, e del cimitero comunale per la giornata di domani, venerdì 17 gennaio, in considerazione dell’allerta rossa per maltempo diramata dalla Protezione Civile.

Sospese anche tutte le attività didattiche e di valutazione previste per la giornata di venerdì all’Università Kore. Eventuali ore obbligatorie di lezioni o appelli di esame, si legge sul sito dell’Ateneo, verranno ricalendarizzati con successivi appositi provvedimenti.