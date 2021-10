Il Sindaco di Enna, a causa del continuo evolversi delle condizioni meteo, negativamente influenzate dall’intenso vortice di bassa pressione in azione sul Mediterraneo che mantiene alto il rischio di piogge e temporali anche nel territorio ennese, ha ritenuto opportuno prorogare, in via prudenziale, anche per la giornata di domani, mercoledì 27 ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale.