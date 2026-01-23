Enna, maltempo: prosegue il lavoro del COC per il ripristino della normalità

PUBBLICITÀ

Prosegue a pieno ritmo l’attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna, impegnato nel ripristino delle normali condizioni di agibilità del territorio comunale dopo il passaggio del ciclone Harry.

Già nel pomeriggio di ieri si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza delle essenze arboree all’interno della Villa Torre di Federico, sul versante prospiciente viale IV Novembre. A seguito di tali interventi, la strada è stata riaperta al transito veicolare e pedonale, mentre resta in fase di risoluzione la problematica relativa all’illuminazione pubblica.

A partire da domani prenderanno il via anche gli interventi sugli alberi insistenti in via Torre di Federico, con l’obiettivo di arrivare in tempi rapidi alla riapertura della strada.

Parallelamente, è in corso di risoluzione la problematica legata all’impianto termico del plesso scolastico Santa Lucia dell’Istituto Comprensivo “Neglia”, danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana, al fine di consentire la riapertura della scuola nella giornata di lunedì 26 gennaio.

Continuano inoltre, su tutto il territorio comunale, gli interventi di rimozione di rami e alberi abbattuti dal vento, grazie al supporto dei volontari di Protezione Civile e della Polizia Locale. È stata anche temporaneamente rimossa la pensilina della fermata dell’autobus di via Trieste, divelta dalle forti raffiche.

Infine, sono stati avviati gli accertamenti geomorfologici sul costone roccioso della zona Spirito Santo, al fine di verificarne lo stato e il grado di pericolosità per i residenti.

Il Centro Operativo Comunale continua a monitorare la situazione e a coordinare gli interventi necessari per garantire la sicurezza del territorio.