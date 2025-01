Enna: maltempo, oltre 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco

PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna, sin dalle prime ore della giornata odierna, sono impegnati a fronteggiare le numerose emergenze causate dal maltempo che sta imperversando su tutto il territorio provinciale. Al momento, sono stati effettuati 45 interventi. Prevalentemente si è trattato di alberi sradicati dal vento, cartelloni pubblicitari e coperture divelte.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre recuperato e tratto in salvo un automobilista rimasto in panne con la propria auto a Pergusa.

Per far fronte all’emergenza, il Comando di Enna, a partire dalle ore 8 di questa mattina, ha unificato i turni di servizio raddoppiando il personale in tutte le sedi.