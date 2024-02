Enna: maltempo, numerosi gli interventi della Protezione Civile a supporto dei Vigili del Fuoco

PUBBLICITÀ

Sono state tantissime le chiamate ai numeri di emergenza dei Vigili del Fuoco a seguito del maltempo che, nella giornata di ieri, con il forte vento, ha sferzato Enna. Così i volontari dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna sono scesi in campo a supporto dei Vigili del Fuoco.

Alberi caduti e cornicioni pericolanti hanno tenuto impegnati per tutta la giornata le squadre, fino alla mezzanotte.

Nella tarda serata di ieri i volontari hanno operato sul Viale Diaz per rimuovere detriti dal manto stradale e rami spezzati che erano caduti sui marciapiede.

Un impegno costante, quello dei volontari, che nasce dalla passione per la solidarietà e l’aiuto nei confronti degli altri. Anche oggi due squadre saranno impegnate nel pattugliamento del territorio sempre in contatto con la sala operativa dove è sempre attivo il numero è 0935/20422 da contattare in caso di emergenza.