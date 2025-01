Enna: maltempo, nottata di intenso lavoro anche per i volontari della Protezione Civile

PUBBLICITÀ

È stata una nottata impegnativa anche per i volontari dell’Ente Corpo Protezione Civile di Enna, chiamati a fronteggiare le numerose emergenze causate dal maltempo che ha colpito il territorio. Le squadre sono intervenute principalmente per la rimozione di rami e alberi caduti a causa del forte vento, piccoli smottamenti di massi e terreno, e per rispondere a numerose segnalazioni di interruzione della corrente elettrica in diverse contrade. I volontari hanno anche prestato assistenza a diversi automobilisti rimasti in panne e svolto servizi essenziali come il trasporto urgente di farmaci.

Il lavoro dei volontari è continuato senza sosta fino a tarda notte.