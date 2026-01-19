Enna, maltempo: martedì sospesi il mercato settimanale e le attività all’aperto

PUBBLICITÀ

Con propria ordinanza il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha disposto per la giornata di domani, martedì 20/01/2026, la sospensione dei mercati settimanali di Enna Alta e di Enna Bassa. L’ordinanza prevede inoltre la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, dei parchi, dei giardini (villa Torre di Federico) e del Castello di Lombardia.

Disposta anche la sospensione delle attività in tutti gli impianti e strutture sportive all’aperto, la sospensione di manifestazioni ed eventi all’aperto e la sospensione di ogni intervento ed attività, anche già assentiti, che gravitano su aree pubbliche.

Il provvedimento è adottato per condizioni meteo avverse, con riserva di ogni altra determinazione in ordine alla chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, all’esito dell’Avviso del DRPC che sarà diramato nel pomeriggio.