Il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, su indicazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ha disposto in via prudenziale, considerato che la situazione relativa all’emergenza meteo in corso è in continua evoluzione, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per la giornata di domani, lunedì 25 ottobre.