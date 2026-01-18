Enna, maltempo: lunedì chiusi cimitero, parchi e giardini, stop alle attività all’aperto

PUBBLICITÀ

Il Sindaco di Enna, con propria ordinanza, ha disposto per la giornata di lunedì la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati compresi gli asili nido, pubblici e privati. Disposta inoltre la chiusura del cimitero comunale, dei parchi e dei giardini, così come la sospensione delle attività in tutti gli impianti e strutture sportive all’aperto.

L’ordinanza prevede anche la sospensione di manifestazioni ed eventi all’aperto e la sospensione di ogni intervento ed attività, anche già assentiti, che gravitano su aree pubbliche.

Contestualmente vengono diffuse una serie di avvertenze rivolte alla cittadinanza. Si raccomanda di limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori, con attenzione per successive eventuali comunicazioni di provvedimenti restrittivi per la viabilità. È inoltre indicato muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto, evitando i sottopassi stradali.

L’amministrazione invita a non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi, a non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento o esondazione, frane e smottamenti di terreno e a stare lontani da alberi e strutture precarie e vulnerabili.

Particolare attenzione viene rivolta anche alle imprese di costruzione, alle quali viene richiesto il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, delle grù e di ogni struttura presente nei cantieri edili. Si raccomanda inoltre di evitare assembramenti e ostacoli alla viabilità e di prestare particolare attenzione ad eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi, rami di alberi ed oggetti vari.

Infine, l’ordinanza invita a provvedere alla predisposizione di ogni misura e o accorgimento che garantiscano il rispetto dell’incolumità delle persone, sistemando e fissando opportunamente tutti gli oggetti che nella propria abitazione o luogo di lavoro si trovino nelle aree aperte ed esposte al vento, come vasi e antenne, così come tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli, tendoni, impalcature, gazebo e strutture espositive commerciali all’aperto, che vanno tempestivamente e accuratamente verificati, rinforzati nel fissaggio e, se possibile, smontati. Viene infine richiesto di mettere in sicurezza, all’interno del condominio, delle abitazioni e degli esercizi commerciali, i carrellati e i mastelli per la raccolta differenziata e indifferenziata.