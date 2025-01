Enna: maltempo, il Sindaco raccomanda nuovamente massima prudenza

PUBBLICITÀ

Continuano a giungere segnalazioni di numerosi rami caduti a causa del maltempo in diversi punti del territorio ennese, tra cui Viale Diaz e i pressi della chiesa di San Giuseppe a Enna alta.

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, in considerazione dell’intensificarsi della perturbazione, ha ribadito attraverso la propria pagina istituzionale le raccomandazioni già impartite, invitando la cittadinanza a non mettersi in macchina, a evitare spostamenti non indispensabili sia nel territorio urbano che extraurbano, e a non sostare vicino ad alberi. Ha inoltre ricordato di assicurare tutti gli oggetti che potrebbero essere trascinati dal vento.

Per qualsiasi necessità è possibile contattare il centralino del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Enna al numero 093520421 per segnalazioni e richieste di intervento.