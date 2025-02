Enna: maltempo, il Comune invita alla prudenza e fornisce indicazioni sui rifiuti

PUBBLICITÀ

In relazione alle condizioni meteo avverse previste per domani, domenica 9 febbraio, il Comune di Enna e la Ecoennaservizi chiedono quanto segue.

Agli amministratori di condominio si richiede di far posizionare i bidoni carrellati all’interno di spazi privati al fine di evitare che gli stessi possano costituire pericolo per la viabilità e per i pedoni a causa del vento forte e delle piogge e provocare danni a cose o a persone.

Alle singole utenze si chiede di valutare se le condizioni meteo consentano l’esposizione del mastello dell’umido e del sacchetto dei metalli nella serata del 09 febbraio o se piuttosto è opportuno non esporli per evitare gli stessi finiscano per strada a causa del vento forte e delle piogge.

Tutto ciò a tutela dell’incolumità pubblica e privata e garantire in sicurezza la circolazione viaria.

Confidando nel buon senso civico, il Comune chiede massima prudenza per la giornata di domani.