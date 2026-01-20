Enna, maltempo: il COC invita a non uscire di casa se non strettamente necessario

PUBBLICITÀ

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna ha emesso un avviso rivolto alla cittadinanza, ribadendo l’invito a non uscire di casa se non strettamente indispensabile, a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Nel caso in cui, per necessità, ci si trovi fuori casa, viene raccomandato di evitare le aree verdi, le strade alberate e le zone esposte a rischio, come tensostrutture, impalcature, gazebo, strutture espositive e commerciali e impianti pubblicitari.

Il Comune informa inoltre che i volontari e tutti gli altri soggetti di Protezione Civile sono all’opera sul territorio per limitare i danni provocati dal vento e garantire la sicurezza della popolazione.