Enna: maltempo, disagi nella zona di Dittaino

Ore di preoccupazione nel pomeriggio per i lavoratori nella zona industriale del Dittaino, bloccati per qualche ora nei posti di lavoro per via della forte pioggia. Abbondante precipitazione, acqua e grandine hanno inondato le strade bloccando in entrata e uscita il bivio autostradale Dittaino, appunto. Appelli anche dagli automobilisti che suggerivano di non mettersi in viaggio.

Per chi, sulla A19, arrivata da Catania l’indicazione di uscire ad Agira nonostante le strade interne non fossero esenti da allagamenti. Squadre di volontari di Legambiente Agira hanno, infatti, svolto attività di soccorso allo svincolo autostrada per prestare aiuto per via di auto in panne sotto il cavalcavia.