Enna: “Mai più sole”, giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

PUBBLICITÀ

Enna si prepara ad accogliere l’evento “Mai più sole” che avrà luogo venerdì in vista della giornata contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, organizzata dal Comune con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità scolastica sulla tematica della violenza di genere, proporrà una serie di attività.

PUBBLICITÀ

La giornata inizierà con un’introduzione curata dall’insegnante delegato, seguita dalla proiezione della rappresentazione teatrale “Io credo nell’amore”. La rappresentazione sarà proiettata nelle scuole, presso l’Urban Center, la Sala Cerere e il Museo del Mito.

Alle 10:30 una passeggiata non competitiva prenderà il via dai luoghi di proiezione e culminerà con un concentramento in Piazza Vittorio Emanuele, dove le scuole organizzeranno un flash mob. I partecipanti porteranno simboli e cartelli con il numero antiviolenza 1522. Inoltre, verranno distribuiti post-it alle donne e nei negozi lungo la strada.

Diverse le attività previste in Piazza Vittorio Emanuele: dimostrazione di autodifesa, la presentazione dei servizi di Anpal, testimonianze di vittime, momento di silenzio, lettura di pensieri, poesie e monologhi dei ragazzi coinvolti e lettura dei nomi delle vittime dell’anno sino ad oggi a cura dei partecipanti di sesso maschile.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la passeggiata e la visione decentrata saranno annullate e l’intero programma si svolgerà presso il Teatro Neglia.