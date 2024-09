Enna: Madonna de’ Carusi, successo per i giochi di quartiere

PUBBLICITÀ

Si sono conclusi con successo i giochi di quartiere organizzati a Enna in occasione dei festeggiamenti della Madonna de’ Carusi. Due giornate all’insegna della festa e del divertimento, che hanno visto tantissimi bambini impegnati in vari giochi sotto gli occhi dei volontari del C.S.I. di Enna e dell’Associazione Il Solco.

Soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione è stata espressa da Paolo Vicari, rettore della Confraternita Maria SS. delle Grazie, e dal presidente del C.S.I. di Enna, Alberto Lo Giudice.

Stamattina si è svolta la tradizionale “marcialonga” con i bambini che ha attraversato via Candrilli, via Mercato, via Roma fino al Duomo, via Orfanotrofio, per concludersi nei pressi della chiesa di Sant’Agostino. Presente anche l’assessore Mirko Milano.