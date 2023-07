Enna: Madonna a Muntata, ordinanza su “sarbiate” e vendita bevande

Ordinanza comunale, in vista della processione della Madonna a Muntata di domenica a Enna, in merito alla somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattine e lo sparo dei mortaretti.

Nello specifico, per i gestori di esercizi commerciali della città è stato disposto il divieto di vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici. Disposto anche il divieto di detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente nelle vie e piazze della città.

Lo sparo di mortaretti, le cosiddette “sarbiate”, avverrà lungo le seguenti vie e piazze della città: Eremo di Montesalvo, Piazza Europa, Campo sportivo, Torre di Federico, Via Carmine, Piazza Crispi Belvedere Marconi, Piazza Coppola e Piazza Mazzini. In tali vie e piazze viene inibito, con apposita ordinanza comunale, l’ingresso e l’uscita dalle abitazioni nei trenta minuti antecedenti gli spari e successivi per la bonifica. Inoltre, in tali vie e piazze viene disposta dalla stessa ordinanza comunale la preclusione di sostare nei balconi ed aprire le finestre.