In occasione della processione di ritorno di Maria SS. della Visitazione prevista per domenica, il Comando di Polizia Locale di Enna ha disposto l’istituzione di aree di parcheggio riservate ai disabili.

I parcheggi saranno attivi nelle seguenti aree: Piazza Napoleone Colajanni, nei posti prospicienti la via Roma; Piazza Europa, lungo il lato interno adiacente alla via Montesalvo, in corrispondenza della fermata bus.