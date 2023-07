Enna: Madonna a Muntata, istituiti i divieti per i veicoli

Il Comune di Enna ha disposto il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 14 alle ore 24 di domenica, lungo il tragitto che sarà interessato dalla processione di rientro in Duomo di Maria SS. della Visitazione.

Queste le vie interessate: piazzale antistante l’Eremo di Montesalvo, via Montesalvo, via Risorgimento, piazza Franzolin, viale IV Novembre dall’intersezione con via dello Stadio fino al quadrivio Monte, via Libertà, tutta la via Roma e piazze adiacenti fino a piazza Duomo inclusa, tratto di via Roma adiacente piazza Mazzini e tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con piazza Mazzini e piazza Scarlata, piazza Umberto I° ed il tratto della stessa antistante il Teatro Garibaldi, compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con via Falautano inclusa.

Lo sparo della tradizionale moschetteria avverrà nelle seguenti vie: area antistante l’Eremo di Montesalvo, tratto di via dello Stadio compreso tra l’ intersezione con viale IV Novembre e l’intersezione con via Rossini, Via Flora, tratto di via Torre di Federico antistante l’ingresso laterale della Villa omonima, Piazza Crispi, Piazza Coppola e Piazza Mazzini. Anche in queste vie è istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata dalle ore 14 fino a cessate esigenze.