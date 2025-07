Enna, “Madonna a Muntata”: ecco il programma

PUBBLICITÀ

Domani, domenica 20 luglio, si terrà ad Enna la tradizionale “Madonna a Muntata”.

Alle ore 07:00 lo sparo dei 101 colpi di cannone. Saranno celebrate le messe all’Eremo di Montesalvo alle ore 07:00, 08:30, 10:30 (S. Messa Solenne) e 11:30.

Alle 19:00 avrà inizio la processione del simulacro della Madonna della Visitazione sulla “Nave d’Oro”, preceduta dai simulacri di San Michele Arcangelo e di San Giuseppe, e dalle rappresentanze delle Confraternite ennesi, con la partecipazione del clero e delle autorità civili e militari. La processione attraverserà viale IV Novembre, via Libertà e via Roma, per concludersi al Duomo, dove sarà celebrata la messa finale.

Alle 21, con il patrocinio del Comune, avrà luogo in Piazza Umberto I lo spettacolo “Live Show” Comer Sud, con la partecipazione di Signora Santina, Raimondo Todaro, Cristiano Di Stefano, Antonino, Carmelo Caccamo, Nuccio e Kevin. A seguire “Discoteca sotto le stelle”, con Peppe Mazzola, Dj Samu, Dj Gabry, Gio Milano e Vox Chiara Figus.

Ilenia Giordano