Enna: Madonna a Muntata, divieti e misure di sicurezza per la processione del 20 luglio

PUBBLICITÀ

In occasione della Madonna a Muntata in programma domenica, il Comune di Enna ha predisposto una serie di misure di sicurezza.

Nelle vie interessate dalle tradizionali “sarbiate”, sarà vietato, nei 30 minuti precedenti e nei 30 minuti successivi allo svolgimento dei giochi pirotecnici l’ingresso e l’uscita dalle abitazioni, l’apertura di finestre e la sosta sui balconi, qualsiasi presenza all’esterno delle abitazioni, per consentire le operazioni di bonifica dell’area da parte degli addetti alla sicurezza.

Per tutta la durata della processione lungo le vie interessate dal tragitto saranno in vigore i seguenti provvedimenti: divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro o lattine, anche tramite distributori automatici attivi h24, è consentita la mescita solo in bicchieri di plastica o carta; obbligo di rimozione di arredi (tavoli, sedie, vasi, ombrelloni), carrellati posizionati su suolo pubblico e qualunque altro oggetto possa intralciare le vie di esodo, il passaggio della processione, l’accesso ai mezzi di soccorso e la partecipazione in sicurezza della cittadinanza.