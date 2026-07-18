Enna, “Madonna a Muntata”: dirette tv, processione, fuochi d’artificio e festa in Piazza Municipio

Domani, domenica 19 luglio, per la “Madonna a Muntata”, la patrona Maria Santissima della Visitazione farà rientro al Duomo di Enna. Tanti gli eventi promossi e organizzati dall’amministrazione comunale Crisafulli, in piena sinergia con la Confraternita degli Ignudi guidata dal rettore Angelo Campione, per onorare la festività religiosa.
Per chi non potrà partecipare di persona, cittadini con difficoltà di movimento o fedeli lontani dalla loro terra natia, la Santa Messa sarà trasmessa in diretta televisiva due volte: alle 8:30 su TV2000 e alle 10:00 su Canale 5.
Dopo la grande processione delle ore 19, che vedrà i fedeli e le confraternite accompagnare il viaggio di rientro del fercolo della Madonna, la città si prepara a due appuntamenti.
Per la prima volta si terranno i fuochi pirotecnici, previsti per le 21:30 nel piazzale antistante il Castello di Lombardia.
Subito dopo, la festa si sposterà in Piazza Umberto (Piazza Municipio) che lascia la sua veste istituzionale per trasformarsi in una grande balera sotto le stelle: un modo, come già annunciato in conferenza stampa, per ritrovare insieme il gusto della comunione attraverso la giocosità della musica e dei corpi in movimento, con “Concerto Romagna – La Reunion dei Miti del Ballo” che porterà in scena i grandi classici della tradizione folkloristica romagnola con artisti storici come Moreno il Biondo, Fiorenzo Tassinari, Mauro Ferrara e Walter Giannarelli.
“Le iniziative messe in campo hanno l’obiettivo di promuovere il nostro territorio nel resto della Sicilia e oltre”, dichiara il sindaco Mirello Crisafulli.
Per agevolare la mobilità cittadina, in collaborazione con SAIS Autolinee, saranno attive dalle ore 18:00 alle 02:00 di notte, cinque navette gratuite.
Navetta 1: Terminal Bus Enna Bassa – Via Pergusa – Pisciotto – Via Pergusa – Terminal Enna Bassa, dalle 18:00 alle 2:00, ogni 20 minuti circa.
Navetta 2: Ferrante – S. Lucia – Scifitello – Pisciotto – Spirito Santo – Terminal Bus Enna Alta – Pisciotto – Scifitello – S. Lucia – Ferrante, dalle 18:00 alle 2:00, ogni ora circa.
Navetta 3: Pergusa – Esterno Ospedale – Enna Bassa Terminal Bus – Pisciotto – Terminal Bus – Pisciotto – Terminal Enna Bassa – Esterno Ospedale – Pergusa, dalle 18:00 alle 2:00, ogni ora circa.
Navette 4 e 5: Parcheggio Pisciotto – Via Pergusa – Piazza Scelfo – Via Pergusa – Parcheggio Pisciotto: bus 1 dalle 18:00 alle 2:00, bus 2 dalle 18:15 all’1:45, entrambi ogni 15 minuti.