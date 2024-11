Enna, Macaluso: “Inaccettabile che il servizio mensa nelle scuole non sia stato ancora avviato”

PUBBLICITÀ

Ingiustificato e ingiustificabile il fatto che il servizio mensa nelle scuole non sia stato ancora avviato, nonostante i nostri alunni siano già in classe da circa due mesi. Disguidi e ritardi, come accadde lo scorso anno, come accadde due anni fa. Come ormai ci ha abituato l’amministrazione Dipietro bis, presa di sorpresa dalla scadenza fissa dell’inizio dell’anno scolastico.

Davvero non si comprende perché questa amministrazione risulti sempre così incapace di portare a termine in maniera efficace ed efficiente il procedimento per il servizio mensa.

Non ci sono scuse. L’amministrazione ha il dovere di garantire un servizio mensa puntuale, già dai primi giorni di scuola. Quanto si ripete ogni anno, per un motivo o per un altro, è inaccettabile, offensivo dell’intelligenza dei cittadini e denota una mancanza di attenzione nei confronti delle esigenze delle famiglie. Le famiglie hanno bisogno di risposte concrete e di una gestione più efficiente, non di alibi dietro ai quali si trincera l’amministrazione. I cittadini chiedono solo l’ordinaria amministrazione: pianificazione e garanzia che i servizi essenziali vengano assicurati senza disagi e ritardi. Ma evidentemente l’ordinario richiede un impegno straordinario che non sono in grado di assicurare.