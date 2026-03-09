Enna, M5S pronto a sostenere Crisafulli: cinque punti al centro dell’intesa

PUBBLICITÀ

Il Movimento 5 Stelle ennese, secondo quanto emergerebbe da un incontro riservato tenutosi nei giorni scorsi, sarebbe pronto a sostenere la candidatura di Mirello Crisafulli. Una scelta che si inserirebbe nella logica del campo largo richiamata a livello nazionale e regionale e che, almeno sul piano locale, starebbe trovando una prima declinazione operativa.

Durante l’incontro non si sarebbe parlato di incarichi o ruoli, ma esclusivamente di temi e progettualità. I punti di convergenza individuati sarebbero cinque. Il primo riguarda la viabilità: un piano per decongestionare Enna Bassa e riorganizzare in modo strutturale il traffico cittadino, includendo il pieno ripristino della viabilità. Il secondo tema è il centro storico, per il quale viene indicata la necessità di restituire dignità e identità, contrastando degrado e spopolamento. Terzo punto, il lago di Pergusa, considerato un patrimonio naturalistico che richiederebbe interventi sul piano ambientale. A questi si aggiungono due questioni più ampie: il Policlinico universitario per Enna, progetto di cui si discute da anni, e il rilancio di commercio e turismo, ritenuti settori strategici per il territorio.

La prossima settimana PD e Movimento 5 Stelle potrebbero formalizzare questa convergenza, mettendo nero su bianco un “programma per la città” con i temi discussi e le azioni previste.

Nel frattempo, con una nota congiunta diffusa il 6 marzo, Alleanza Verdi Sinistra ha preso le distanze da un eventuale appoggio alla candidatura Crisafulli, posizione ribadita dai rappresentanti regionali della coalizione.

Nel centrosinistra, quindi, il campo largo al momento sembra ridursi all’asse tra Pd e Movimento 5 Stelle, con Sinistra Italiana e Socialisti fuori dall’intesa. I Socialisti hanno già annunciato da diverse settimane il sostegno a Paolo Gargaglione.

Il quadro resta in movimento e, al momento, lo stesso Crisafulli non ha ancora sciolto ufficialmente la riserva sulla sua candidatura a sindaco. Ma il confronto, intanto, inizia a spostarsi anche verso idee e programmi.

Fabio Marino