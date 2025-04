Enna: lutto per Papa Francesco, rinviata la processione della Spartenza

PUBBLICITÀ

Nel rispetto del lutto proclamato per la dipartita di Papa Francesco e in obbedienza alle direttive diramate dal vicariato generale della diocesi di Piazza Armerina, il Collegio dei rettori delle confraternite di Enna comunica che la tradizionale processione della Spartenza, in programma domenica 27 aprile, è spostata a data da destinarsi. Lo si apprende dalla pagina social ufficiale della Settimana Santa ennese.

Come già annunciato, non si terrà nemmeno la processione di Santa Maria La Nuova, che sarà sostituita da momenti di preghiera organizzati nella chiesa della Donna Nuova per l’intera giornata di sabato.