Enna: lutto nella politica, si è spento l’On. Calogero Lo Giudice

Si è spento poche ore fa all’età di 83 anni l’On. Calogero Lo Giudice, politico ennese e docente universitario.

Deputato della Democrazia Cristiana all’Assemblea Regionale Siciliana per quattro legislature dal 1971 al 1991, dal 22 dicembre 1982 al 19 ottobre 1983 è stato presidente del governo regionale. È stato, inoltre, assessore ai trasporti e turismo nel XXXV governo regionale e in più occasioni assessore all’agricoltura. È stato eletto deputato europeo alle elezioni del 1989 per la lista della DC.

Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.