Enna: lutto nel giornalismo, ci lascia Salvatore Presti

La redazione di EnnaLive si stringe attorno al dolore della famiglia per la scomparsa del collega Salvatore Presti, giornalista molto stimato e apprezzato dalla comunità ennese, venuto a mancare ieri. I funerali si svolgeranno mercoledì 23 giugno alle ore 11 nella Chiesa Maria Mater Ecclesiae di Enna.

“Apprendo con infinito dispiacere della dipartita del carissimo Salvatore Presti – scrive la collega Angela Montalto – un gentiluomo innamorato della sua città. Attento conoscitore della storia, della tradizione e dei costumi di Enna che abilmente ha raccontato nei suoi libri, sulle pagine del Giornale di Sicilia è in molte testate online. Volto storico, con la sua famiglia, del commercio ennese, geometra al Comune e generoso narratore, Salvatore lo avevo conosciuto proprio per la collaborazione comune con il quotidiano palermitano, quando la cronaca di Enna aveva una grande squadra. Sempre disponibile e generoso nei complimenti, non esitava a chiamarmi per congratularsi per un mio pezzo particolarmente riuscito, stessa cosa faceva se non riceveva un mio comunicato. Più volte insieme per la presentazione dei suoi libri che avevo trovato ‘utile’ regalato ad alcuni amici per conoscere la mia città. Caro Salvatore, che tristezza apprendere della tua scomparsa nel primo giorno di questa strana estate. Ricorderò con immutato affetto il tuo sorriso gentile, ciao”.