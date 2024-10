Enna: l’Unione Ciechi celebra la giornata mondiale della vista con visite e informazione

PUBBLICITÀ

La giornata mondiale della vista è l’evento annuale di IAPB Italia che si celebra il secondo giovedì di ottobre, finalizzato a richiamare l’attenzione sul crescente bisogno di prevenzione, cura e riabilitazione visiva nella popolazione e sulla difficoltà del sistema sanitario di dare risposte concrete e tempestive per garantire la tutela della vista.

La sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS di Enna, nell’ambito dell’annuale programmazione sulle campagne di prevenzione della cecità, intende organizzare per giovedì, dalle ore 09:30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30, ad Enna, una campagna di prevenzione concernente la “Settimana Mondiale della Vista 2024” indetta dalla IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), finalizzata a richiamare l’attenzione della comunità locale sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita.

Si sottolinea l’importanza della prevenzione che l’UICI di Enna, su iniziativa della IAPB e della presidenza nazionale, realizza puntualmente sul territorio, al fine di offrire alla popolazione locale l’occasione di arginare il rischio dell’insorgere di alcune patologie oculari spesso gravi e degenerative che conducono alla cecità.

Quest’anno la sezione svolgerà la propria campagna di prevenzione nella Casa di Riposo “Maria SS. della Visitazione”, presso cui saranno visitati gli ospiti della stessa, avvalendosi di un’innovativa apparecchiatura denominata “Fundus Camera Aurora”, attraverso la quale è possibile fotografare il fondo oculare e trasmettere, telematicamente, l’immagine a specialisti per una refertazione in tempo reale.

Inoltre, come di consueto, presso la Piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30, sarà allestito un gazebo IAPB dedicato alla distribuzione di materiale divulgativo concernente la prevenzione della cecità.