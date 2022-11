Enna: lunedì secondo appuntamento con la stagione teatrale “Scrusciu”

Dopo il successo del primo spettacolo, secondo appuntamento in cartellone lunedì al CineTeatro Grivi di Enna con la stagione teatrale “Scrusciu”, organizzata dall’associazione “L’Alveare”, Caracò Teatro e dello stesso CineTeatro Grivi con la direzione artistica di Alessandro Gallo. In scena alle ore 21 “Duet for J.J.”, spettacolo teatrale tra voci e percussioni al debutto regionale con Maurizio Capone (percussioni) e Cristina Donadio (voce narrante), regia di Raffaele Di Florio.

Si tratta di un omaggio all’Ulisse di Joyce in occasione del centenario della sua pubblicazione. L’adattamento teatrale, in lingua napoletana, si ispira ad un frammento di Itaca (episodio 17) e si concentra su sette domande dando vita ad altrettanti movimenti scenici in cui parole, canto e musica si intersecano senza soluzione di continuità.

Biglietti e abbonamenti disponibili presso l’agenzia “Itinerari Viaggi” di Enna, su LiveTicket e al botteghino del CineTeatro Grivi il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 18.