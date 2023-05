Enna: lunedì la prima prova della sessione d’esame per autotrasportatori conto terzi

Si svolgerà lunedì alle ore 9,30, nella sala Consiglio della ex Provincia di Enna, la prima prova scritta per il conseguimento dell’attestato di autotrasportatore per conto terzi. Alla sessione di esame 2023 parteciperanno 14 candidati, provenienti da diverse province della Sicilia.

A presiedere la commissione giudicatrice, composta dal dirigente del servizio provinciale di Motorizzazione civile, Maria Teresa Russotto, e dal segretario Giuseppe Lombardo, funzionario dell’ente, è l’ingegnere capo Giuseppe Grasso, dirigente del III Settore.

I candidati avranno a disposizione due ore per rispondere a 60 domane a risposta quadrupla, concernenti diverse materie previste nel bando. Per superare la prova i candidati dovranno rispondere ad almeno il 50 per cento delle domande per ciascuna materia.

“Cercheremo di rispettare la tempistica e di fissare la seconda prova, che verterà nella elaborazione di un caso pratico, nel più breve tempo possibile – ha dichiarato Grasso -. Il conseguimento dell’attestato è una opportunità di lavoro per quanti vogliono investire in questo settore”.

Per qualsiasi altra informazione e chiarimento i candidati potranno rivolgersi al responsabile dell’ufficio autoscuole e autotrasportatori dell’ente Salvatore Lo Potro.