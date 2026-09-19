Enna, lunedì la presentazione del Centro affidi distrettuale

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Il 21 settembre alle ore 17, presso la “Casa di Giufà”, in via Civiltà del Lavoro 7 a Enna Bassa, sarà presentato il Centro affidi distrettuale, inserito nella più ampia progettazione del servizio “CentriAmo la Famiglia” del Distretto sociosanitario D/22, gestito dalla Cooperativa Sociale ASMIDA.

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Il progetto, attivo nei sei Comuni dell’ambito – Enna, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera Caropepe e Villarosa – supporta le famiglie che accolgono bambini temporaneamente, coordinando procedure e offrendo formazione e sostegno psicologico.

L’obiettivo è garantire un affido sicuro, rispettoso dei diritti dei minori e positivo sia per i bambini sia per le famiglie affidatarie. Il Centro accompagna le famiglie nella gestione della relazione con il bambino, favorisce l’integrazione sociale del minore e monitora periodicamente il percorso.

Una specifica funzione del Centro è quella di orientare e informare le famiglie verso il percorso dell’adozione. Il servizio troverà spazio all’interno della sede del Centro per le famiglie di Enna e avrà valenza distrettuale. Il coordinamento delle attività sarà di competenza dell’assistente sociale del Comune, che, sulla base delle segnalazioni dell’Autorità Giudiziaria, si raccorderà con l’équipe multidisciplinare del Centro e con il personale specializzato delle altre istituzioni coinvolte sul territorio.

Il percorso di affidamento etero-familiare seguirà specifiche fasi: accoglienza e valutazione preliminare, formazione delle famiglie affidatarie, inserimento del minore, monitoraggio e supporto continuo, valutazione periodica e conclusione del percorso di affido.

Accanto al percorso di affido etero-familiare, la famiglia di origine viene inserita in specifici progetti di sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e sostegno economico, sociale e legale, con l’obiettivo di garantire la possibilità di recuperare il proprio ruolo genitoriale.

Il servizio è gestito dalla cooperativa sociale ASMIDA e monitorato e supervisionato dagli uffici di servizio sociale dei sei Comuni dell’ambito territoriale.