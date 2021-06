Enna: lunedì la giornata mondiale di ortottica

Il primo lunedì di giugno, dal 2013, si svolge la giornata mondiale di Ortottica (WOD, World Orthoptic Day) per promuovere le attività degli ortottisti nel mondo. Data scelta dalla IOA (International OrthopticAssociation) per aumentare la visibilità della professione e promuovere le attività degli ortottisti a livello locale, nazionale e internazionale. In Italia, membro di IOA è AIOrAO (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia) riconosciuta dal Ministero della Salute.

La professione di Ortottista è nata in Italia nel 1955. La denominazione estesa è ortottista assistente in oftalmologia e secondo il decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 743 “tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica”.

È di fondamentale importanza informare la popolazione del valore che i professionisti della riabilitazione in ambito oculare ed ortottico rivestono nella prevenzione in età pediatrica, per quanto concerne l’ambliopia (occhio pigro) e le altre patologie oculari dell’infanzia (strabismo) che, se non riconosciute in età precoce, possono condurre a gravosi e spesso non risolvibili problemi di apprendimento, ma anche per la prevenzione e gestione delle patologie riguardanti l’età adulta (diplopia, deficit di convergenza), e ancora sull’importanza che il recettore oculare e, quindi, la sua rieducazione funzionale ha nel mantenimento della corretta postura essendo l’occhio il recettore primario del sistema tonico posturale, tutte problematiche che, se opportunamente gestite, possono avere una ricaduta inferiore in termini di tempi e costi sul sistema sanitario, senza venir meno all’aspetto psicologico dei pazienti che si trovano a gestire in modo più efficace e responsabile le loro eventuali difficoltà visive.

“La giornata mondiale di ortottica – comunicano gli ortottisti assistenti in oftalmologia di Enna – è sempre stata celebrata fornendo alla popolazione screening visivo di vario genere. Sono sempre stati organizzati eventi nello stesso momento in tutto il mondo, ma quest’anno l’emergenza sanitaria mondiale Covid-19 ci costringe a gestire il WOD solo virtualmente e tramite media e canali social. L’ortottica però non si è mai fermata, l’ortottista si è adattato professionalmente a quanto accaduto, modificando seppur temporaneamente il proprio modus operandi, ma sempre non dimenticando che la professione non si limita alla valutazione del paziente, ma anche all’ascolto, alla comprensione, alla continuità assistenziale (anche a distanza) e alla gestione delle informazioni”.