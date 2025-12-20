Enna: lunedì la “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra 2025″

PUBBLICITÀ

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Enna organizza “La Giornata del Medico e dell’Odontoiatra 2025”, un evento di festa, riflessione e condivisione per la comunità medica ennese. L’appuntamento è fissato per lunedì 22 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala consiliare dell’Ordine in Via Leonardo Da Vinci, 7.

Questa giornata, ormai un appuntamento annuale molto atteso, rappresenta un’occasione per sottolineare il valore della professione e il ruolo fondamentale che medici e odontoiatri ricoprono quotidianamente al servizio della salute dei cittadini. È anche un’opportunità per rinnovare il senso di appartenenza alla categoria e rafforzare il patto di fiducia tra i professionisti e la comunità.

Durante la serata, saranno accolti i nuovi iscritti all’Albo, che presteranno l’emozionante “Giuramento di Ippocrate”, e conferite le pergamene ai medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di laurea, in un ideale passaggio di testimone tra generazioni di professionisti.

Renato Mancuso, presidente dell’OMCeO di Enna, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “La Giornata del Medico e dell’Odontoiatra rappresenta per noi un momento identitario di grande valore. È l’occasione per accogliere i giovani professionisti che iniziano il loro percorso e per rendere omaggio a chi ha dedicato una vita intera alla medicina, soprattutto in un momento così difficile per la professione e per il Servizio sanitario nazionale”.

Inoltre, durante l’evento, ci sarà la relazione del Presidente, del tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, e l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2025.