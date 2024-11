Enna: l’Umberto I in diretta al 35° congresso di chirurgia apparato digerente

PUBBLICITÀ

Il dott. Danilo Centonze, direttore della UOC Chirurgia dell’Ospedale Umberto I di Enna, interverrà online dalla sala operatoria dell’ospedale ennese con due interventi chirurgici che saranno trasmessi in diretta venerdì all’interno del programma del Congresso Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente.

Accanto a nomi di chirurghi nazionali e internazionali, l’Ospedale Umberto I di Enna, nella persona del dott. Centonze, in sinergia con la sua equipe, sarà presente nei 150 interventi live surgery a confronto “… dai 5 continenti per illustrare tutte le novità in anteprima mondiale sulla chirurgia digestiva sia con approccio laparoscopico che con tecnica open, insieme agli aggiornamenti sia scientifici che pratici e le nuove tematiche”, si legge nel programma pubblicato sul sito https://laparoscopic.web.app/ da cui è possibile iscriversi.

Il prof. Giorgio Palazzini, Presidente del Congresso, organizzato anche con la partecipazione della Sapienza di Roma, descrive l’evento “… come un momento formativo di eccellenza per i professionisti sanitari. L’edizione 2024 sarà un’occasione straordinaria per approfondire le più recenti tecniche e innovazioni nella chirurgia digestiva, sia tradizionale che laparoscopica con oltre 150 interventi live dai chirurghi più rinomati a livello internazionale e con oltre 500 ore di trasmissione su tutte le patologie dell’apparato digerente, insieme a tematiche endocrine, ginecologiche, ortopediche e urologiche. Il formato virtuale ci consente di abbattere le barriere logistiche, rendendo il congresso più accessibile sia a livello nazionale che internazionale e permettendo una partecipazione inclusiva e arricchente”.

“La partecipazione del dott. Danilo Centonze al Congresso, con due operazioni trasmesse in modalità live, conferma ulteriormente la qualità dell’assistenza offerta dall’Ospedale Umberto I in più branche specialistiche e ci sprona a al miglioramento continuo dei nostri servizi”, dichiara il Direttore Generale dell’Asp, dott. Mario Zappia.