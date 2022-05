Enna: l’Uisp organizza “Ripartiamo dallo Sport”

Poco meno di 20 discipline sportive con la “regina” di queste, ovvero l’atletica leggera. Si articolerà in questo modo il grande contenitore promozionale sportivo “Ripartiamo dallo Sport”, che l’Uisp Sicilia ha creato ad Enna e con cui vuole dare un importante segnale di ripartenza. Un esempio di come attraverso l’attività motoria in particolare all’esterno si possa dare un importante segnale di ottimismo e motivaziona dopo due anni difficili.

Così per otto giorni ci sarà la possibilità di poter assistere ma anche praticare numerose attività. A partire da venerdì 27 maggio quando le principali vie del centro storico saranno invase da coloro che parteciperanno allo Street Workout, ovvero fare attività fisica camminando al ritmo della musica ma rigorosamente in cuffia. Tra le novità anche la camminata in salita sulla “Via Sacra” che porterà i partecipanti a risalire lungo un percorso tracciato le pendici della città per circa 3 chilometri, e su una parete attrezzata in uno spazio antistante il campo di atletica leggera la possibilità di praticare l’arrampicata sportiva. Ed ancora in spazi esterni dedicati, fitness, yoga danza o canoa nel vicino lago Nicoletti. E per coloro che amano la mobilità all’insegna del rispetto dell’ambiente anche una pedalata non competitiva per le vie della città. Ci sarà spazio anche per gli appassionati di automodellismo, delle arti marziali e dell’arco storico, in particolare questo in uno dei cortili del Castello di Lombardia.

Ma non sono stati dimenticati neanche gli sport d’acqua con gare di nuoto e di attività subacquea nella piscina comunale coperta e il calcio sia a 11 che a 5 nel campo in erba sintetica di Pergusa e del Palazzetto dello Sport.

Il tutto da venerdì 27 a venerdì 3, il 4 ed il 5 l’attenzione si catalizzerà sull’evento più importante, ovvero al campo comunale di atletica leggera “Tino Pregadio” si terranno i Campionati Italiani.