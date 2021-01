Luigia Castellana è la nuova consigliera di Confesercenti del Consiglio Camerale Palermo–Enna

Luigia Castellana, 61 anni, detta Luisa, è la nuova consigliera di Confesercenti all’interno del Consiglio camerale Palermo–Enna. L’insediamento è avvenuto ieri nel corso della riunione di Consiglio. Consulente finanziario di Banca Mediolanum da oltre 20 anni, Luigia Castellana ricopre dal 2017 il ruolo di Presidente di Confesercenti Enna.

“Per me – dice Castellana– è un vero onore sedere all’interno del Consiglio della Camera di Commercio perché ho a cuore l’attività delle aziende del mio territorio di cui intendo rappresentare istanze e bisogni per favorire lo sviluppo in termini economici e occupazionali della provincia ennese”.

Castellana si affianca al gruppo dei consiglieri camerali in rappresentanza di Confesercenti già insediati: Francesca Costa (presidente di Confesercenti Palermo), Francesca Pipi, Marco Mineo (presidente provinciale Assohotel), Pino Cità (Confesercenti Madonie), Michele Sorbera (direttore Confesercenti Palermo) e il vicepresidente della Camera di Commercio, Nunzio Reina. Con Castellana sale in totale a 9 il numero di donne presenti in Consiglio camerale su un totale di 33 componenti.