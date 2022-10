Enna: Luigi Varisano è il nuovo segretario dei Giovani Democratici

Si è svolta ieri l’assemblea comunale dei Giovani Democratici di Enna dal titolo “Discutere per ricominciare. Dal basso a sinistra” durante la quale si è discusso e analizzato il risultato del 25 settembre. Presenti anche i dirigenti locali del PD, il capogruppo Salvatore Cappa e la deputata Stefania Marino che ha ringraziato la giovanile per il grande lavoro svolto sia prima che durante la campagna elettorale.

Dopo l’approvazione all’unanimità del documento politico da parte degli iscritti, gli interventi dei rappresentanti degli studi medi e universitari e la relazione del segretario provinciale Alfredo Alerci, è stato eletto all’unanimità come nuovo segretario comunale Luigi Varisano. 21 anni, studente del terzo anno all’Università Kore, già candidato al consiglio nazionale giovani e con alle spalle anni di militanza nell’organizzazione giovanile del Partito Democratico.

“Non nascondo che ancora l’emozione è tanta – ha dichiarato -. Sento il peso della responsabilità di continuare un percorso iniziato anni fa da tanti amici e compagni che ancora oggi sono al nostro fianco. Per questo ringrazio non solo tutte le compagne e i compagni del circolo di Enna, ma anche tutte le componenti universitarie e studentesche che hanno sposato in toto non solo il documento politico, ma soprattutto la visione dietro tutto il lavoro iniziato anni fa. Adesso continua il nostro lavoro di opposizione dura e costruttiva non solo al Governo Meloni ma anche alla Regione e all’Amministrazione Comunale”.

“Sono certo che Luigi, persona valida e determinata – il commento del segretario uscente Alfredo Alerci – saprà portare avanti un lavoro di radicamento nella società che serve per rifondare la sinistra e dare una classe dirigente giovane e credibile al Partito Democratico. L’elezione di Luigi è il dovuto riconoscimento al lavoro svolto in questi anni di militanza con costanza e passione. Sono sempre più convinto che i GD rappresentino una speranza per la comunità democratica e progressista del nostro territorio che ha mandato un chiaro segnale il 25 Settembre”.

Gli oltre 200 iscritti del circolo ennese saranno guidati, oltre che dal neo eletto segretario, dall’esecutivo così composto: Sara Pavone (21 anni), Alessio Campione (21 anni), Cristiana Pisano (18 anni), Jacopo Matraxia (20 anni), Nanny Marzo (16 anni) e dal ventiduenne consigliere comunale Marco Greco.