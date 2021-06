Enna: Luigi Scavuzzo riconfermato presidente di Cna Pensionati

Si è tenuta oggi presso la sede provinciale della Cna di Enna l’assemblea elettiva 2021 della Cna pensionati dal titolo “Ripartire, Assieme”. Erano presenti in modalità mista, in presenza ed in videoconferenza, i rappresentanti dei pensionati di tutti i comuni della provincia, il presidente uscente Luigi Scavuzzo, il segretario Daniela Taranto, i vertici di Cna Stefano Rizzo e Filippo Scivoli, i vertici di Cna regionale Mario Filippello e Francesco Roccella. Presenti anche il sindaco di Agira Maria Greco e Gianpiero Cortese assessore alla solidarietà sociale del Comune di Enna.

Dopo i saluti di rito, il presidente uscente Luigi Scavuzzo ha relazionato all’assemblea, ha parlato del “difficile periodo che abbiamo attraversato e che i pensionati hanno sofferto più di tutti, periodo che ha mostrato purtroppo le debolezze della nostra società ma in modo particolare del sistema sanitario e non solo del nostro Paese. Ora finalmente – ha continuato Scavuzzo – si intravede la luce nel buio e speriamo che con la collaborazione di tutti riusciremo a rialzarci e ad uscire dal tunnel che ci ha attanagliati nell’ultimo anno e mezzo”.

Scavuzzo ha elencato tutte le iniziative che comunque sono state portate avanti dal sistema CNA nei confronti dei pensionati che hanno trovato nella struttura un punto fermo, ma in generale per tutti gli associati sia pensionati che imprenditori.

Il sindaco Greco e l’assessore Cortese nei loro interventi hanno dato la massima disponibilità a collaborare con la CNA Pensionati per i progetti presenti e futuri che saranno proposti e portati avanti dall’associazione, che entrambi hanno riconosciuto nel ruolo di rilievo che riveste: il potenziamento del sistema sanitario a partire da quello provinciale, la costituzione della consulta comunale e tante altre iniziative.

Le conclusioni sono state affidate al segretario regionale Mario Filippello che ha fatto una sintesi puntuale della situazione attuale. Si è proceduto, quindi, agli adempimenti di rito, proponendo all’assemblea i nuovi organismi dirigenti che sono stati approvati dalla stessa. Nei nuovi organismi è stato rappresentato l’intero territorio provinciale. È stato riconfermato alla carica di presidente provinciale all’unanimità Luigi Scavuzzo che ha accettato di condurre per i prossimi 4 anni la CNA pensionati.

“Molti – ha dichiarato – sono i progetti ed i programmi futuri che saranno portati avanti dalla nuova squadra di CNA Pensionati, e che sicuramente avranno risonanza nell’intero territorio della nostra provincia”.