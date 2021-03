Enna: Luciano Lama, approvate all’unanimità modifiche allo statuto

Un adeguamento del documento statutario per far fare all’associazione un salto di qualità. È così che il presidente dell’Associazione di Volontariato Ong Luciano Lama Michele Sabatino commenta quanto avvenuto mercoledì scorso quando, nella sede sociale dell’Associazione in via Civiltà del Lavoro a Enna Bassa, l’assemblea ha approvato all’unanimità le modifiche da apportare per obblighi di legge allo statuto dell’organizzazione di volontariato.

“Dopo quadi 30 anni dalla sua nascita, da mercoledì scorso per la nostra organizzazione è iniziato un nuovo percorso molto più al passo con quello che ci prospettiamo di fare – ha commentato Michele Sabatino – e che ha comportato anche adempimenti per certi versi gravosi, ma nello stesso tempo necessari per l’iscrizione al registro delle associazioni”.

Tra i più importanti l’istituzione del registro dei volontari e l’istituzione di figure per la gestione e il controllo degli adempimenti finanziari.

“Sicuramente adesso ci attende una nuova fase molto più impegnativa – conclude Sabatino – e questa nuovo corso non poteva iniziare nel miglior modo con la notizia del finanziamento di un nostro progetto con i fondi dell’8 X 1000 per interventi umanitari nel Saharawi (ex Sahara Spagnolo) dove è già presente da alcuni anni la Luciano Lama”.