Enna: Luciano Catania vince l’ottava edizione del Premio Umberto Domina

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Con il libro “Gente di un altro ero(t)ismo. Racconti bizzarri di eroi non epici e trasgressori inattesi”, Luciano Catania ha vinto l’ottava edizione del concorso nazionale di letteratura umoristica dedicato allo scrittore Umberto Domina organizzato dal Rotary Club Enna.

Il premio letterario, con il patrocinio del Comune di Enna e la sezione ennese della Società Dante Alighieri, è stato assegnato nel corso della cerimonia al teatro Neglia di Enna dedicata ai vincitori.

Luciano Catania, segretario comunale, ha raccontato con spirito e ironia e qualità espressiva nuove categorie di personalità di protagonisti emergenti della società moderna.

Al secondo posto lo scrittore napoletano Pino Imperatore, già vincitore di altre due edizioni precedenti del premio Domina, con l’inedito “Temo che questo titolo sia troppo lungo. Viaggio semiserio tra paure, fobie e nevrosi della vita contemporanea”. Il terzo premio è stato assegnato al giornalista Francesco Terracina con il libro “A ruota libera. Storia di macchine e di uomini imperfetti”.

Il concorso nazionale di letteratura umoristica dedicato a Umberto Domina nasce per onorare la figura e l’opera di uno dei più brillanti scrittori e autori umoristi italiani del novecento, ironico e acuto osservatore del costume sociale, ennese, e milanese di adozione.

Ad aprire la serata al teatro Neglia è stato il Prefetto del Rotary Club Enna, Giuseppe Anfuso, che ha raccontato l’importanza del premio e la connotazione culturale dell’evento all’insegna della leggerezza, distintivo della letteratura umoristica. Il saluto della città di Enna è stato espresso dal vice sindaco Francesco Comito, presenti anche gli Assessori alla Cultura, Giuseppe La Porta, e agli Eventi, Mirko Milano.

Quest’anno, con la presidenza del Rotary Club Enna affidata al giornalista Rino Realmuto, il concorso ha compreso una sezione dedicata ai giovani degli istituti superiori di Enna che hanno partecipato con componimenti, aforismi e strisce a sfondo umoristico. L’occasione per promuovere nelle scuole lo studio e l’approfondimento delle opere dell’autore ennese Umberto Domina. Così il primo premio è stato assegnato ad Alessia La Paglia dell’istituto Lincoln con l’opera “La leggerezza che pensa” premiata per il miglior messaggio umoristico e per aver saputo unire riflessione e sorriso. Mentre due secondi posti ex aequo sono stati attribuiti a Nicolò Gagliardi dell’istituto comprensivo Colajanni-Farinato con l’opera grafica “(S)Connessioni” e Sofia Giarrizzo, Giulia Arena, Andrea Grassia e Marzia Di Gangi, dell’istituto De Amicis plesso Garibaldi, per l’opera grafica “Il manuale sbagliato”, a cura della professoressa Filippa La Porta.

Presente alla cerimonia Jenny Domina, figlia dell’autore ennese, che ha assistito al reading di brani tratti dalle opere di Umberto Domina eseguito dalla Giovane compagnia collettivo teatro Utopia diretta da Filippa Ilardo e dal laboratorio Biblioinsieme diretto da Elisa Di Dio.

Ma a fare da vero mattatore è stato l’attore palermitano Salvo Piparo con lo spettacolo “Scordabolario”, accompagnato dal polistrumentista Michele Piccione.

Consegnate targhe a Jenny Domina e a Ida Zangara per ricordare il marito Eugenio Amaradio, Elena Alerci per ricordare il marito Enrico Cascio, e a Giorgio Maddalena per ricordare il padre Bruno. Tre soci scomparsi del Rotary Club Enna e che hanno inventato e condotto il premio Domina per diverse edizioni. Targhe e riconoscimenti anche ai dirigenti scolastici degli istituti di Enna che hanno partecipato al premio Domina e a tutti i giovani studenti presenti al concorso con le loro opere.

I saluti finali sono stati affidati al Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Sergio Malizia, che ha ricordato come in questo particolare momento storico l’umorismo possa essere importante per attenuare crisi e tensioni mondiali.