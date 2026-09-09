Enna, luci in ritardo nel centro storico: verifiche e interventi sui timer

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L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, nei giorni scorsi, si è attivata per risolvere i ritardi segnalati dai cittadini nell’accensione dell’illuminazione pubblica registrati in alcune delle principali strade del centro storico di Enna.

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Le verifiche effettuate dall’Ufficio Tecnico comunale e dagli operatori hanno accertato che i quadri e i contatori dell’illuminazione pubblica sono dotati di timer astronomici: dispositivi che regolano automaticamente accensione e spegnimento in base alla posizione geografica di Enna, senza possibilità di regolazione manuale.

Il Sindaco Mirello Crisafulli ha già convocato il gestore del servizio per intervenire con urgenza: verificare e riprogrammare correttamente i dispositivi, o sostituirli, così da anticipare e uniformare l’accensione su tutto il territorio comunale e rivalutare l’intensità della stessa illuminazione, spesso insufficiente per la viabilità e la sicurezza degli stessi cittadini.

Entro la giornata odierna tecnici e manutentori saranno al lavoro per individuare e risolvere il problema, con l’obiettivo di ripristinare al più presto il normale servizio.

L’Amministrazione si scusa con la cittadinanza per i disagi e assicura che l’intervento è già in corso.

“Continueremo a lavorare con attenzione e responsabilità per garantire servizi efficienti e una città sempre più sicura, vivibile e attenta alle esigenze di tutti i cittadini”, assicura l’Amministrazione Crisafulli.