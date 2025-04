Enna: “Lu Lamentu di la Passioni”, performance artistica alla chiesa dello Spirito Santo

PUBBLICITÀ

Domani, giovedì 10 aprile, alle ore 20:30, presso la chiesa dello Spirito Santo ad Enna, andrà in scena “Lu Lamentu di la Passioni”, una performance artistica per meditare sul Passione di Cristo attraverso i testi della tradizione, che oggi vengono cantati in alcune parti della Sicilia dalle cosiddette “Lamentanze” e che in passato erano presenti pure ad Enna.

L’obiettivo dell’Associazione Funnurisi, organizzatrice dell’evento, è proprio quello di riprendere e far conoscere a chi non ha ricordo questa tradizione antica che è radicata nel territorio regionale.

Parteciperanno Davide Campisi con la sua voce e le sue percussioni e Franz Cantalupo che darà vita ai testi della tradizione e a quelli inediti, scritti per l’occasione dal docente Francesco Luca Ballarò.

L’Associazione Funnurisi ringrazia la Venerabile Confraternita dello Spirito Santo per aver dato a disposizione i locali della chiesa.