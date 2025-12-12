Enna, “Lu cuntu di Natali”: il racconto del cantastorie Carlo Barbera

PUBBLICITÀ

Dalla notte dei tempi, “u cuntu dei cunti” è sempre lo stesso: non cambiano i personaggi, né la storia, ma può cambiare il modo di raccontarla e viverla.

Quest’anno, la Pro Loco di Enna propone “Lu cuntu di Natali”, narrato dal cantastorie Carlo Barbera, attore, regista, autore e cantante, che racconterà la storia più antica di tutti i tempi a modo suo. L’appuntamento è domenica 14 dicembre alle ore 20:00, nella bellissima cornice della Chiesa di San Giuseppe, ai piedi dell’altare che ospita la Sacra Famiglia.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi e il Libero Consorzio Comunale di Enna, è inserito nel contenitore di eventi “EnNatale in Pro Loco 2025”, che allieterà grandi e piccini per tutto il mese di dicembre.