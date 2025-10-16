Enna, LSU e ASU: la Cgil chiede un fondo per stabilizzazione e pensioni dignitose

PUBBLICITÀ

Con una nota a firma del Segretario Generale di Enna, Alfredo Schilirò, la Funzione Pubblica Cgil di Enna chiede al Presidente del Libero Consorzio di Enna e ai Consigli Comunali dei Comuni della Provincia di Enna di votare un ordine del giorno per chiedere all’ARS e al Parlamento Italiano la creazione di un fondo per la stabilizzazione a 36 ore e un fondo per la pensione degli LSU e degli ASU.

“I lavoratori socialmente utili hanno rappresentato per decenni una risorsa operativa per diversi Enti e vista l’assenza di turn over rappresentano oggi l’ossatura della Pubblica Amministrazione” dichiara il Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil Ennese Alfredo Schilirò.

“I lavoratori socialmente utili – aggiunge Schilirò – pur svolgendo mansioni durature e strutturali, sono stati spesso impiegati in forme atipiche, prive di tutele, senza coperture previdenziali e senza diritti. Dopo decenni di lavoro part time negli uffici pubblici a 12 a 18 e a 24 ore settimanali, i precari pubblici vanno incontro a pensione da fame, per carenza di contributi previdenziali a causa del fatto che il loro non è stato un salario ma un sussidio da disoccupati”.

“A distanza di molti anni – dichiara Schilirò – e nonostante l’avvenuta stabilizzazione, i lavoratori ex art. 23 e i lavoratori ASU, continuano a prestare servizio con un monte ore settimanale ridotto di 24 ore o anche meno, che non solo penalizza economicamente questi dipendenti, ma incide anche sul piano previdenziale e sull’equilibrio familiare e sociale. La richiesta dell’ordine del giorno mira a scuotere le istituzioni locali e nazionali al fine di dare dignità ai lavoratori”.

“Occorre – conclude il Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil ennese – un intervento urgente del legislatore affinchè questi lavoratori, che per esperienza e capacità, rappresentano una risorsa per gli Enti, gli venga riconosciuta la stabilizzazione a 36 ore settimanali e una pensione dignitosa. Queste misure rappresenterebbero un atto di giustizia sociale”.