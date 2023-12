Enna: lotta al traffico e consumo di sostanze stupefacenti tra minorenni, arrestata 17enne

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi, nell’ambito di una campagna di intensificazione dei controlli volti a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Enna, hanno arrestato una 17enne del luogo e segnalato alla Prefettura undici ragazzi, di cui alcuni minorenni, per consumo personale.

I numerosi controlli svolti nei luoghi classici della movida ennese, avevano fatto emergere forti sospetti che la minore fosse dedita ad un’attività di spaccio tra i coetanei e che custodisse lo stupefacente presso la propria abitazione.

Conseguentemente i militari dell’Arma, delegati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione e, nel corso dell’attività, nella stanza della giovane studentessa è stato rinvenuto dell’hashish frazionato in dosi, nascosta all’interno della cassa armonica della sua chitarra, nonché una cospicua somma di denaro. Una volta che i sospetti si sono concretizzati, la giovane è stata arrestata ed il Tribunale per i minorenni ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare della permanenza in casa.

Nel corso del 2023 sono ben sessanta le persone segnalate alla Prefettura quali consumatori o detentori di sostanze stupefacenti di cui una ventina minorenni. Nell’approssimarsi delle vacanze natalizie proseguiranno con maggiore intensità i controlli da parte dei carabinieri nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, proprio per prevenire il fenomeno del consumo delle sostanze stupefacenti e quello ad esso strettamente connesso della guida sotto gli effetti di tali sostanze.