Enna: lotta agli incendi, attivato il Presidio Operativo Comunale

Il Sindaco di Enna ha firmato un’ordinanza per l’attivazione del Presidio Operativo Comunale (P.O.C.), strumento fondamentale per il coordinamento degli interventi di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi.

L’ordinanza dispone quanto segue.

L’attivazione, con effetto immediato e sino al 31.10.2025, facendo espressamente salve diverse indicazioni dettate da particolari esigenze ascrivibili alla permanenza di siccità o di pericoli di incendio, del Presidio Operativo Comunale (P.O.C.), presso la sede dell’Ente Corpo di Protezione Civile ad Enna in c/da Scifitello snc costituita dal Dirigente – Comandante p.t. Area 4 nella quale ricade anche la Protezione Civile, che avrà il supporto del tecnico Comunale Ing. Eugenio e del Direttore e/o Coordinatore dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile Enna che avranno il compito di coordinare la Funzione Tecnica di valutazione e pianificazione e la Funzione Volontariato, in modo da assicurare i compiti di monitoraggio, allertamento, gestione delle segnalazioni e supporto degli interventi e i correlati flussi informativi.

Affidare al Presidio operativo Comunale (P.O.C.) i seguenti compiti e funzioni: garantire la reperibilità telefonica h24 sette giorni su sette al numero unico di emergenza comunale 0935 20421; effettuare la sorveglianza ed il monitoraggio delle condizioni di rischio; seguire l’evoluzione di tutti gli eventi segnalati e/o interventi eseguiti sul territorio comunale tenendo costantemente informato il Sindaco; a seconda del tipo di evento in corso e/o di allertamento, attivare prontamente i volontari in possesso della formazione necessaria in modo da poter, in caso di necessità e qualora richiesti, fornirli a supporto di quelli già utilizzati dalle strutture operative regionali; provvedere alla gestione delle comunicazioni e degli allertamenti: ovvero attivare, in caso di necessità (p.es. all’avvistamento di un incendio nel territorio comunale) tutto il personale necessario, per prestare immediatamente i primi interventi, fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell’intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso (SORIS) e al Signor Sindaco; comunicare tempestivamente alle competenti agenzie regionali (Corpo Forestale, VV.FF., SORIS) le eventuali criticità presenti sul territorio comunale per consentire d’intesa, l’individuazione e la conseguente adozione delle misure di salvaguardia più appropriate; ogni altra attività o adempimento funzionale alla tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente; ad attivare tempestivamente il C.O.C. quando le condizioni di criticità lo impongano, su disposizione del signor Sindaco.