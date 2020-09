Enna: l’Orlando Pallamano Haenna si prepara al torneo di A2

Ancora una buona prova per la Orlando Pallamano Haenna in vista dell’inizio del Campionato di Serie A2 di Pallamano Maschile previsto per il 10 ottobre con i gialloverdi che saranno impegnati a Ragusa. Sabato scorso il team guidato dal tecnico Luca Giummulè al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa ha sostenuto un allenamento congiunto con il Girgenti che parteciperà al prossimo campionato di Serie B.

In evidenza la buona condizione atletica degli ennesi ormai pronti per l’inizio del torneo, mentre sul piano tecnico l’intesa tra vecchi e nuovi, anche se si parla sempre di atleti per la maggior parte under 20, migliora giorno dopo giorno.

Prossimo appuntamento per la Orlando Pallamano Haenna martedì 29 settembre quando al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa sosterranno un altro allenamento congiunto questa volta con il Mascalucia.