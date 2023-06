Enna: l’Ordine dei Medici apre le porte alla scuola

Lunedì alle ore 9,30 l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Enna apre le porte alla scuola. Un’ottantina di studenti, tra Enna e Nicosia, frequentanti il corso di “Biologia con curvatura biomedica” si recheranno nella sede dell’ordine per conoscerlo meglio.

PUBBLICITÀ

“L’incontro con l’Ordine dei Medici – ha dichiarato il presidente Renato Mancuso – è necessario ed indispensabile per far conoscere l’organo che disciplina la professione del medico. Esso è un ente pubblico sussidiario dello Stato, posto a tutela del corretto espletamento della professione e quindi a tutela del cittadino. Questo appuntamento introduce i ragazzi in quella che è la professione medica che è molto di più di un insieme di competenze scientifiche, anche se queste ne sono una componente imprescindibile”.

PUBBLICITÀ

Il percorso sperimentale di “Biologia con curvatura biomedica”, come vogliamo ricordare, è nato grazie ad un accordo tra il Miur e la Fnomceo, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri attivato nel 2017- 2018, prevede lezioni da docenti interni delle scuole interessate e da medici individuati dall’ordine e attività laboratoriali che si svolgono presso le strutture sanitarie della provincia.

Gli studenti hanno svolto lezioni frontali oltre che esercitazioni attinenti all’acquisizione di specifiche competenze, essenziali nel bagaglio di un medico.

Durante la mattinata organizzata dal presidente dell’Ordine, Renato Mancuso, dai dirigenti scolastici Maria Silvia Messina e Josè Chiovetta e dai referenti delle rispettive scuole, ci sarà la proiezione di un docufilm sulla professione del medico a cui seguirà un dibattito.